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Азербайджан согласовал с тремя странами проект меморандума по экспорту зеленой энергии

Азербайджан согласовал с тремя странами проект меморандума по экспорту зеленой энергии Азербайджан, Грузия, Турция и Болгария согласовали текст проекта четырехстороннего меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области передачи зеленой энергии.
Энергетика
8 февраля 2025 г. 11:12
Азербайджан согласовал с тремя странами проект меморандума по экспорту зеленой энергии

Азербайджан, Грузия, Турция и Болгария согласовали текст проекта четырехстороннего меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области передачи зеленой энергии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики.

Документ был согласован в рамках 3-го заседания заместителей министров уполномоченных ведомств Азербайджана, Грузии, Турции и Болгарии в Стамбуле.

Азербайджан представляла делегация во главе с заместителем министра энергетики Орханом Зейналовым. В мероприятии также приняли участие представители "Азерэнержи".

Выступая на заседании замминистра Зейналов также рассказал о стратегии Азербайджана в области энергетического перехода, потенциале возобновляемой энергии и прогрессе в области экспорта зеленой энергии.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə-Bolqarıstan "yaşıl enerji dəhlizi" layihəsinə dair Memorandumun mətnini razılaşdırıblar

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