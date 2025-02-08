Азербайджан согласовал с тремя странами проект меморандума по экспорту зеленой энергии

Азербайджан, Грузия, Турция и Болгария согласовали текст проекта четырехстороннего меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области передачи зеленой энергии.

Азербайджан, Грузия, Турция и Болгария согласовали текст проекта четырехстороннего меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области передачи зеленой энергии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики.

Документ был согласован в рамках 3-го заседания заместителей министров уполномоченных ведомств Азербайджана, Грузии, Турции и Болгарии в Стамбуле.

Азербайджан представляла делегация во главе с заместителем министра энергетики Орханом Зейналовым. В мероприятии также приняли участие представители "Азерэнержи".

Выступая на заседании замминистра Зейналов также рассказал о стратегии Азербайджана в области энергетического перехода, потенциале возобновляемой энергии и прогрессе в области экспорта зеленой энергии.