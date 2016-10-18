Азербайджан сэкономит 1,1 млрд кубометров природного газа в 2020 году

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ В период с 2005 по 2015 годы Азербайджан вложил в сферу альтернативной энергетики 987,4 млн манатов. Из них 83% пришлось на долю государства, 17% - частного сектора.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Государственного агентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии Джамиль Меликов на пресс-конференции, проходящей в рамках VII Международного форума “Энергия для устойчивого развития”.

По его словам, в 2020 году страна сэкономит 1,1 млрд кубометров природного газа: "Наша деятельность в секторе альтернативной энергетики позволит сэкономить 1,1 млрд кубометров природного газа, что означает рост ВВП на 7,9%".