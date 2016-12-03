Азербайджан сэкономил на проекте STAR в Турции 450 млн. долларов

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Кредит на сумму 3,3 млрд. долларов, привлеченный в 2014 году для завода Star Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), строящегося на полуострове Petkim в регионе Алиага турецкого города Измир, на 450 млн. долларов ниже своей себестоимости.

Как сообщает Report со ссылкой на Aliağaekspres.com.tr, об этом заявил генеральный директор Star Rafineri A.Ş. Ибрагим Палаз.

По его словам, подписанное в 2014 году кредитное соглашение позволило сэкономить 450 млн. долларов. Соглашение заключено сроком на 15 лет, средства привлечены у 23 банков, из них 22 иностранных. Гендиректор также отметил, что доля SOCAR в проекте равна 2,4 млрд. долларов.

И.Палаз сообщил, что завод будет введен в эксплуатацию в апреле 2018 года, в рамках проекта уже завершено 78% работ, до сегодняшнего дня на строительство потрачено 3,9 млрд. долларов. После запуска завода Турция ежегодно будет экономить 2,5 млрд. долларов. Завод покроет половину спроса страны на дизельное топливо, который составляет 12 млн. тонн в год.