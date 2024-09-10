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Азербайджан с начала года экспортировал более 8 млрд кубометров газа

Азербайджан с начала года экспортировал более 8 млрд кубометров газа 10:04
Энергетика
10 сентября 2024 г. 10:11
Азербайджан с начала года экспортировал более 8 млрд кубометров газа

В январе-августе этого года Азербайджан экспортировал в Европу 8,4 млрд кубометров газа.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов написал в своем аккаунте в социальной сети "Х".

Согласно информации, за 8 месяцев в Турцию экспортировано 6,5 млрд кубометров газа из Азербайджана, в Грузию - 1,5 млрд кубометров.

Кроме того, министр отметил, что за этот период по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) в Турцию экспортировано 3,7 млрд кубометров газа.

В целом, экспорт газа из Азербайджана за 8 месяцев этого года вырос примерно на 3,1% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

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Версия на английском языке Azerbaijan's gas exports to Europe surpass 8 billion cubic meters
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan bu il Avropaya 8 milyard kubmetrdən çox qaz ixrac edib

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