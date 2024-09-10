Азербайджан с начала года экспортировал более 8 млрд кубометров газа

10:04

В январе-августе этого года Азербайджан экспортировал в Европу 8,4 млрд кубометров газа.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов написал в своем аккаунте в социальной сети "Х".

Согласно информации, за 8 месяцев в Турцию экспортировано 6,5 млрд кубометров газа из Азербайджана, в Грузию - 1,5 млрд кубометров.

Кроме того, министр отметил, что за этот период по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) в Турцию экспортировано 3,7 млрд кубометров газа.

В целом, экспорт газа из Азербайджана за 8 месяцев этого года вырос примерно на 3,1% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.