Азербайджан с конца текущего года начнет экспорт природного газа в Венгрию

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с главным исполнительным директором венгерской MVM Group Кароли Матраи.

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с главным исполнительным директором венгерской MVM Group Кароли Матраи.

Как сообщили Report в SOCAR, двустороннее и многостороннее сотрудничество между Азербайджаном и Венгрией успешно развивается в различных направлениях, в том числе в сфере энергетики. Обсуждена стратегическая роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы, в этой связи обсуждены важность расширения Южного газового коридора и работа, проделанная в связи с поставкой дополнительных объемов газа в Европу.

Были обсуждены перспективы сотрудничества в сфере торговли природным газом, поставок сжиженного природного газа (СПГ), использования газохранилищ, а также обменялись другими темами, представляющими взаимный интерес.

В конце встречи между SOCAR и крупнейшей компанией по оптовой торговле природным газом в Венгрии MVM CEEnergy Zrt. подписан договор о продаже 100 млн м3 природного газа. Поставки указанных в контракте объемов газа планируется начать в 4 квартале текущего года.