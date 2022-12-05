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Азербайджан, Румыния, Венгрия и Грузия подпишут меморандум о поставках электроэнергии

Азербайджан, Румыния, Венгрия и Грузия подпишут меморандум о поставках электроэнергии Азербайджан, Румыния, Венгрия и Грузия подпишут меморандум о прокладке электрического кабеля для поставок зеленой электроэнергии 17 декабря в Бухаресте.
Энергетика
5 декабря 2022 г. 12:00
Азербайджан, Румыния, Венгрия и Грузия подпишут меморандум о поставках электроэнергии

Азербайджан, Румыния, Венгрия и Грузия 17 декабря в Бухаресте подпишут меморандум о прокладке электрического кабеля для поставок зеленой электроэнергии в эти европейские страны.

Как передает Report со ссылкой на румынские СМИ, предусматривается, что электрический кабель из Азербайджана протянется до Румынии, а затем до Венгрии, а Грузия выступит в качестве транзитной страны.

Детали проекта были обсуждены в ходе встречи в начале декабря в рамках заседания Совета министров ОБСЕ министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с румынским коллегой Богданом Ауреску.

Азербайджан и Грузия стремятся использовать свои геополитические возможности для создания нового маршрута снабжения Европы электроэнергией. Планы по прокладке электрического кабеля по дну Черного моря из Грузии в юго-восточную Европу обсуждаются уже несколько лет.

"Новый проект, который будет реализован, связан с электричеством. Азербайджан пытается экспортировать свою электроэнергию на мировые рынки", - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время визита в Грузию 24 октября.

Помимо этого, 19 октября румынская Romgaz и азербайджанская Socar подписали меморандум о взаимопонимании, в котором выражается намерение "изучить возможность совместной разработки проекта по производству сжиженного природного газа [LNG] в Черном море".

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Версия на английском языке Azerbaijan, Georgia, Hungary and Romania to ink memorandum on green energy transport
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan, Gürcüstan, Macarıstan və Rumıniya "yaşıl" enerji nəqli üzrə memorandum imzalayacaq

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