Азербайджан, Румыния, Венгрия и Грузия подпишут меморандум о поставках электроэнергии

Азербайджан, Румыния, Венгрия и Грузия подпишут меморандум о прокладке электрического кабеля для поставок зеленой электроэнергии 17 декабря в Бухаресте.

Азербайджан, Румыния, Венгрия и Грузия 17 декабря в Бухаресте подпишут меморандум о прокладке электрического кабеля для поставок зеленой электроэнергии в эти европейские страны.

Как передает Report со ссылкой на румынские СМИ, предусматривается, что электрический кабель из Азербайджана протянется до Румынии, а затем до Венгрии, а Грузия выступит в качестве транзитной страны.

Детали проекта были обсуждены в ходе встречи в начале декабря в рамках заседания Совета министров ОБСЕ министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с румынским коллегой Богданом Ауреску.

Азербайджан и Грузия стремятся использовать свои геополитические возможности для создания нового маршрута снабжения Европы электроэнергией. Планы по прокладке электрического кабеля по дну Черного моря из Грузии в юго-восточную Европу обсуждаются уже несколько лет.

"Новый проект, который будет реализован, связан с электричеством. Азербайджан пытается экспортировать свою электроэнергию на мировые рынки", - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время визита в Грузию 24 октября.

Помимо этого, 19 октября румынская Romgaz и азербайджанская Socar подписали меморандум о взаимопонимании, в котором выражается намерение "изучить возможность совместной разработки проекта по производству сжиженного природного газа [LNG] в Черном море".