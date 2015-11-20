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    ​Азербайджан присоединится к форуму стран-экспортеров газа

    На форуме страну представит заместитель министра энергетики

    Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Заместитель министра энергетики Азербайджана Натиг Аббасов 20 ноября отправится с официальным визитом в Иран. Как сообщает Report, министр примет участие на Форуме стран-экспортеров газа (ФСЕГ).

    В ходе визита, который продлится до 22 ноября, запланировано участие Н.Аббасова в нескольких встречах. Сегодня состоится внеочередная встреча замминистра с исполнительными директорами ФСЕГ, 21 ноября ожидается его участие на 17-м собрании министров ФСЕГ. 

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