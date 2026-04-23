Азербайджан принял участие в мероприятии WindEurope Annual Event 2026 в Испании

Заместитель директора Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии Фаган Абдурахманов принял участие в международном мероприятии WindEurope Annual Event 2026, состоявшемся в столице Испании - Мадриде.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство, в ходе мероприятия обсуждались глобальные тенденции и стратегические направления развития ветроэнергетики.

В рамках визита состоялась встреча с организацией WindEurope, на которой были обсуждены вопросы, вытекающие из подписанного меморандума о взаимопонимании, а также перспективные направления сотрудничества.

Также прошла встреча с испанской компанией Eolos, в ходе которой обсуждалась предстоящая измерительная кампания по ветроизмерениям с использованием плавучих установок в Каспийском море.

На встрече с представителями Всемирного банка были рассмотрены вопросы, связанные с проектом технической помощи, направленным на развитие локального производства отдельных компонентов ветряных турбин в Азербайджане.

Кроме того, на встрече с испанской компанией Elecnor обсуждались текущие вопросы согласования контрактов по планируемому проекту ветроэнергетики мощностью 70 МВт в Азербайджане.