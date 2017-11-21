Азербайджан примет участие в саммите Форума стран-экспортеров газа

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов примет участие в IV встрече глав государств и правительств членов Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ), которая состоится 24 ноября в Боливии.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, на саммите будут обсуждаться текущее состояние и перспективы отрасли газовой промышленности и газового рынка, а также развитие сотрудничества между странами-экспортерами газа.

Напомним, что Азербайджан был единогласно принят в качестве наблюдателя на 17-м заседании министров членов Форума стран-экспортеров газа в 2015 году. Форум имеет 12 основных членов (Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, Венесуэла и ОАЭ) и 7 наблюдателей (Азербайджан, Казахстан, Нидерланды, Норвегия, Ирак, Оман и Перу).