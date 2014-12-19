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    Азербайджан примет участие в Генеральном плане по газификации Албании

    Правительства обеих стран подписали соответствующий меморандум о взаимопонимании

    Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Делегация Азербайджана, представленная министром энергетики Натигом Алиевым, заместителем министра иностранных дел Халафом Халафовым и президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнагом Абдуллаевым, находится с визитом в Албании. Об этом сообщили Report в пресс-службе SOCAR.

    19 декабря делегация Азербайджана провела встречи с премьер-министром Албании Эди Рамой, председателем парламента Илиром Метой, министром энергетики и промышленности Дамианом Гикнури. На встречах были обсуждены двусторонние отношения между Албанией и Азербайджаном в сфере энергетики, Трансадриатический газопровод (TAP), а также вопросы и перспективы сотрудничества по другим энергетическим проектам в регионе.

    В рамках визита правительства обеих стран подписали меморандум о взаимопонимании, касающийся сотрудничества по развитию Генерального плана по газификации Албании. 

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