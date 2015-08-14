​Азербайджан примет участие на выставке OE 2015

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Азербайджан будет представлен на Международной выставке-конференции Offshore Europe 2015 (OE 2015), которая состоится 8-11 сентября в Абердине (Шотландия). Об этом сообщили Report в Оргкомитете выставки.

По информации, Азербайджан проведет презентацию 8 сентября с 10:30 до 12:00.

"В Азербайджане организован процесс добычи углеводородов с их дальнейшей переработкой и производством готовой продукции с суммарным объемом операций 65 млрд. фунтов стерлингов за 10 лет. В этот процесс также входят возможности расширения газовых месторождений "Умид", "Бабек" и "Абшерон", месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" (АЧГ) и "Шахдениз", новые нефтегазоперерабатывающие и нефтехимические комплексы. Объем возможных инвестиций британских компаний может достичь 11 млрд. фунтов стерлингов. Великобритания имеет большой опыт подготовки специалистов по экспертизе и комплексному оборудованию в сфере инжиниринга и управления проектами, на которых есть спрос в Азербайджане в области широкомасштабной добычи нефти и газа", - отмечают организаторы.

Напомним, что на выставке-конференции в Абердине примут участие 1 500 компаний из свыше 100 стран мира. Ожидается, что количество посетителей выставки-конференции превысит 70 тыс. человек.