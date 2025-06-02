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Азербайджан приглашен на международный семинар ОПЕК

Азербайджан приглашен на международный семинар ОПЕК Азербайджан приглашен на международный семинар Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), который пройдет в июле.
Энергетика
2 июня 2025 г. 18:00
Азербайджан приглашен на международный семинар ОПЕК

Азербайджан приглашен на международный семинар Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), который пройдет в июле.

Как сообщает Report со ссылкой на Минэнерго, об этом говорилось на встрече министра энергетики Парвиза Шахбазова с генеральным секретарем ОПЕК Хайсамом Аль-Гайсом в рамках "Бакинской энергетической недели".

На встрече была выражена удовлетворенность сотрудничеством с Азербайджаном в формате ОПЕК+, высоко оценена роль нашей страны в процессе регулирования нефтяного рынка.

Также была подчеркнута значимость инвестиций в углеводородные ресурсы, в том числе в нефтяную отрасль, в условиях растущего спроса на энергию.

В ходе беседы были рассмотрены тенденции развития мирового нефтяного рынка, уровень выполнения обязательств по добыче нефти странами-членами ОПЕК и странами, не входящими в ОПЕК, а также будущая роль нефти в энергетическом балансе.

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Версия на английском языке Azerbaijan invited to OPEC International Seminar to be held in July
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan iyulda keçiriləcək OPEC-in Beynəlxalq Seminarına dəvət edilib

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