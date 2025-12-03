Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Азербайджан представлен на Всемирной конференции по ветроэнергетике в Китае

    Энергетика
    • 03 декабря, 2025
    • 17:31
    Представители Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии Азербайджана принимают участие на 22-й Всемирной конференции по ветроэнергетике, проходящей в китайском городе Шаньтоу

    Как сообщили Report в ведомстве, в мероприятии принимают участие заместитель директора агентства Рена Гумбатова и руководитель Финансового отдела Раксана Пашаева.

    В рамках конференции организуются форумы по темам "Развитие и тренды глобального рынка ветроэнергетики", "Технологии крупномасштабных ветровых турбин" и "Технологии ветровых ресурсов".

    В последующие дни конференции запланированы форумы по темам "Применение искусственного интеллекта в ветроэнергетике" и "Сотрудничество в области ветроэнергетики на Шелковом пути", а также Международного рабочего семинара по архивированию истории глобального сектора ветроэнергетики.

    Кроме того, запланированы встречи с представителями китайских компаний и Ассоциации ветроэнергетики Китая, а также посещение Промышленного парка производства морского ветроэнергетического оборудования "4 в 1" с целью изучения новых технологий и практик управления в области ветроэнергетики.

    Azərbaycan Çində keçirilən Dünya Külək Enerjisi Konfransında təmsil olunur
