Азербайджан представлен на IX Всемирном форуме по энергорегулированию в Грузии

Председатель правления Агентства по регулированию энергетических вопросов (AERA) Самир Ахундов принимает участие в IX Всемирном форуме по энергетическому регулированию (WFER IX) в Тбилиси.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, Форум проводится при организации Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC) и при поддержке Международной конфедерации энергетических регуляторов (ICER) с 21 по 24 сентября.

Мероприятие, организованное под лозунгом "Когда баланс достигнут", объединило руководителей и представителей энергетических регулирующих органов, ведущих энергетических компаний и региональных ассоциаций из различных стран мира.

В рамках сессий, организованных в ходе мероприятия, обсуждаются такие актуальные темы, как инновации и энергетический переход, регулирование цепочки создания стоимости топлива, интеграция региональных энергетических рынков, инфраструктурные инвестиции и гибкость сети, защита прав потребителей, декарбонизация энергетического спроса, не поддающегося электрификации и др.