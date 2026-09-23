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    Азербайджан представлен на IX Всемирном форуме по энергорегулированию в Грузии

    Энергетика
    • 23 сентября, 2026
    • 13:12
    Азербайджан представлен на IX Всемирном форуме по энергорегулированию в Грузии

    Председатель правления Агентства по регулированию энергетических вопросов (AERA) Самир Ахундов принимает участие в IX Всемирном форуме по энергетическому регулированию (WFER IX) в Тбилиси.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство, Форум проводится при организации Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC) и при поддержке Международной конфедерации энергетических регуляторов (ICER) с 21 по 24 сентября.

    Мероприятие, организованное под лозунгом "Когда баланс достигнут", объединило руководителей и представителей энергетических регулирующих органов, ведущих энергетических компаний и региональных ассоциаций из различных стран мира.

    В рамках сессий, организованных в ходе мероприятия, обсуждаются такие актуальные темы, как инновации и энергетический переход, регулирование цепочки создания стоимости топлива, интеграция региональных энергетических рынков, инфраструктурные инвестиции и гибкость сети, защита прав потребителей, декарбонизация энергетического спроса, не поддающегося электрификации и др.

    Самир Ахундов Агентство по регулированию энергетических вопросов (EMTA)
    Azərbaycan Gürcüstanda IX Dünya Enerji Tənzimləmə Forumunda təmsil olunur
    Azerbaijan joins 9th World Forum on Energy Regulation in Tbilisi
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