Азербайджан предлагает Туркменистану наиболее дешевый вариант для экспорта газа

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ "Выход к трубопроводам Азербайджана – самый экономичный путь для Туркменистана". Как сообщает Report, об этом заявил первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) академик Хошбахт Юсифзаде на проходящей сегодня в Баку первой Евразийской конференции Международной ассоциации экономики энергетики (IAEE).

По словам Х.Юсифзаде, переговоры затягиваются из-за спорного месторождения "Кяпяз": "Наши трубопроводы проложены примерно до середины Каспия. Оттуда до Туркменистана остается небольшая дистанция. Думаю, что этот вопрос в скором времени найдет положительное решение. Они называют это месторождение "Сардар", а мы "Кяпяз". Верю, что в ближайшем будущем мы решим этот вопрос".