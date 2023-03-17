Азербайджан предлагает два варианта доставки "зеленого водорода" на энергорынки

Азербайджан хорошо связан с европейскими газовыми рынками посредством газопроводной инфраструктуры, в связи с чем для доставки "зеленого водорода" на энергетические рынки существуют два варианта.

Азербайджан хорошо связан с европейскими газовыми рынками посредством газопроводной инфраструктуры, в связи с чем для доставки "зеленого водорода" на энергетические рынки существуют два варианта.

Как передает "Report", об этом сказал заместитель директора Государственного агентства Азербайджана по альтернативным и возобновляемым источникам энергии (АREА)при министерстве энергетики Кямран Гусейнов в ходе семинара "Зеленый водород - путь к декарбонизации".

По его словам, Азербайджан находится в выгодном положении для развития водородной экономики благодаря высокому потенциалу возобновляемых источников энергии на суше и в Каспийском море: "Среди основных особенностях развертывания водорода в стране можно отметить то, что Азербайджан хорошо связан с европейскими газовыми рынками посредством газопроводной инфраструктуры.

Южный газовый коридор может быть использован для доставки водорода, смешанного с природным газом, на энергетические рынки. Другим вариантом поставки зеленого водорода может быть автономный H2 трубопровод. Учитывая относительно низкую стоимость производства возобновляемой энергии, стоимость "зеленого водорода (LCOH) в Азербайджане может быть конкурентоспособной по сравнению с другими рынками".

К. Гусейнов считает, что производство и экспорт "зеленого аммиака" и "зеленого водорода" также может рассматриваться как вариант, принимая во внимание железнодорожные и трубопроводные связи с другими странами: "Производство аммиака и метанола, выработка электроэнергии и централизованное теплоснабжение являются возможными областями применения "зеленого водорода" в Азербайджане".