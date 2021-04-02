Азербайджан повысит суточную добычу нефти на 25 тысяч баррелей

Азербайджан оказал свою поддержку решению о постепенном повышении нефтедобычи до 1,1 млн баррелей в течении очередных трех месяцев, принятому на 15-ом заседании министров стран ОПЕК+

Азербайджан оказал свою поддержку решению о постепенном повышении нефтедобычи до 1,1 млн баррелей в течении очередных трех месяцев, принятому на 15-ом заседании министров стран ОПЕК+.

Как сообщили Report в Министерстве энергетики, согласно новой "Декларации о сотрудничестве", в Азербайджане суточная добыча сырой нефти увеличится на 8 000 баррелей в мае, на 7 000 баррелей в июне и на 10 000 баррелей в июле. Таким образом, новые производственные обязательства Азербайджана составят 115 000 баррелей в мае, 108 000 баррелей в июне и 98 000 баррелей в июле. Суточная добыча сырой нефти в стране сохранится на уровне 603 000 баррелей в мае, 610 000 баррелей в июне и 620 000 баррелей в июле, соответственно.

Выступивший на заседании министр энергетики Парвиз Шахбазов сказал, что в период нестабильности важна уверенность мирового нефтяного рынка в адекватных и гибких решениях ОПЕК+ и солидарность участников "Декларации о сотрудничестве". Министр подчеркнул важность вдумчивого, осторожного поведения при принятии мер регулирования и учета всех сценариев развития: "Основная цель для нас - достичь баланса на нефтяном рынке, отвечающего общим интересам. Думаю, что и на этот раз решение ОПЕК+ будет способствовать усилиям по балансированию динамики рынка".

Следует отметить, что на 12-ом заседании министров входящих и не входящих в ОПЕК стран в декабре прошлого года участники договорились повысить добычу до 0,5 млн баррелей в январе 2021 года, а также посредством ежемесячных встреч министров стран ОПЕК+ постепенно повысить квоты до 2 млн баррелей в ближайшие месяцы. В рамках данной договоренности, на проводимых с января 2021 года ежемесячных заседаниях в феврале, марте и апреле ограничения по добыче были сохранены на стабильном уровне. Согласно новой договоренности, обязательства по добыче стран ОПЕК+ были установлены на уровне 6,5 млн баррелей в мае, 6,2 млн баррелей в июне и 5,76 млн баррелей в июле.

Напомним, что в целях стабилизации мирового нефтяного рынка в январе 2016 года Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выдвинул инициативу по созданию формата ОПЕК+ на основе скоординированных действий между ОПЕК и нефтяными странами, не входящими в данную организацию.