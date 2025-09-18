Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война

    Азербайджан начал поставки бензина AI-92 в Афганистан

    Энергетика
    • 18 сентября, 2025
    • 17:01
    Азербайджан начал поставки бензина AI-92 в Афганистан

    Азербайджан в январе-июле 2025 года экспортировал 5 тыс. 407,81 тонн автомобильного бензина марки AI-92 на $3 млн 532 тыс.

    Об этом Report сообщили в Госкомитете по статистике.

    Основной объем экспорта пришелся на Афганистан - 2 тыс. 297,68 тонн на $1 млн 631,35 тыс. Весь объем был поставлен в июле.

    В Грузию было поставлено в отчетный период 1 тыс. 93,57 тонн на $803,77 тыс., в Турцию – 2 тыс. 16,56 тонн на $1 млн 96,88 тыс.

    В 2024 году экспорт бензина AI-92 из Азербайджана не осуществлялся.

    Последний раз бензин этой марки экспортировался из Азербайджана в 2021 году - тогда 44,94 тонны на $27,98 тыс. было поставлено в Грузию.

    В Азербайджане бензин марки AI-92 производится на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе им. Гейдара Алиева. С лета 2024 года завод начал выпуск бензина Premium Euro-95.

    бензин экспорт бензина топливо нефтепродукты Афганистан Грузия Турция
    Azərbaycan Əfqanıstana "AI-92" markalı benzinin tədarükünə başlayıb
    Azerbaijan exports over 5,400 tons of RON 92 gasoline in January–July 2025

    Последние новости

    18:26

    Трамп заявил, что Путин подвел его в контексте урегулирования российско-украинского конфликта

    Другие страны
    18:25

    Национальная полиция Франции сообщила о 140 арестованных - ОБНОВЛЕНО-6

    Другие страны
    18:19
    Фото

    Азербайджан и Казахстан подписали меморандум о мультикультурализме

    Внешняя политика
    18:14

    Представитель ООН: Азербайджан демонстрирует высокий уровень межрелигиозного сотрудничества

    Религия
    18:13
    Фото

    Состоялось заседание Наблюдательного совета MEDİA

    Медиа
    18:07

    Возле военный базы в штате Вашингтон разбился вертолет

    Другие
    18:00

    ФВК провел форум, посвященный Дню памяти

    Внутренняя политика
    17:47
    Фото

    KOBİA обсудило с предпринимателями Абшерона возможности для бизнеса

    Бизнес
    17:44

    İKTA: Уязвимости в сетях Wi-Fi создают киберугрозы

    ИКТ
    Лента новостей