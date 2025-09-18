İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    Azərbaycan Əfqanıstana "AI-92" markalı benzinin tədarükünə başlayıb

    Energetika
    • 18 sentyabr, 2025
    • 17:37
    Azərbaycan Əfqanıstana AI-92 markalı benzinin tədarükünə başlayıb

    Bu ilin yanvar-iyul aylarında Azərbaycan 3 milyon 532 min ABŞ dolları dəyərində 5 min 407,8 ton "AI-92" markalı avtomobil benzini ixrac edib.

    Bu barədə "Report"a Dövlət Statistika Komitəsindən məlumat verilib.

    İxracın əsas həcmi Əfqanıstanın payına düşüb – bu ölkəyə iyulda 1 milyon 631,35 min ABŞ dolları dəyərində 2 min 297,7 ton benzin tədarük edilib.

    Hesabat dövründə Gürcüstana 803,8 min ABŞ dolları dəyərində 1 min 93,6 ton, Türkiyəyə isə 1 milyon 96,9 min ABŞ dolları dəyərində 2 min 16,6 ton benzin tədarük edilib.

    2024-cü ildə Azərbaycan "AI-92" markalı benzin ixrac etməyib.

    Sonuncu dəfə Azərbaycandan 28 min ABŞ dolları dəyərində 44,9 ton "AI-92" markalı benzin 2021-ci ildə Gürcüstana ixrac edilib.

    Azərbaycanda "AI-92" markalı benzin Heydər Əliyev adına Bakı Neft Emalı Zavodunda istehsal olunur. Zavod 2024-cü ilin yayından "Premium Euro-95" markalı benzininin istehsalına başlayıb.

