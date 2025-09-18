Azərbaycan Əfqanıstana "AI-92" markalı benzinin tədarükünə başlayıb
- 18 sentyabr, 2025
- 17:37
Bu ilin yanvar-iyul aylarında Azərbaycan 3 milyon 532 min ABŞ dolları dəyərində 5 min 407,8 ton "AI-92" markalı avtomobil benzini ixrac edib.
Bu barədə "Report"a Dövlət Statistika Komitəsindən məlumat verilib.
İxracın əsas həcmi Əfqanıstanın payına düşüb – bu ölkəyə iyulda 1 milyon 631,35 min ABŞ dolları dəyərində 2 min 297,7 ton benzin tədarük edilib.
Hesabat dövründə Gürcüstana 803,8 min ABŞ dolları dəyərində 1 min 93,6 ton, Türkiyəyə isə 1 milyon 96,9 min ABŞ dolları dəyərində 2 min 16,6 ton benzin tədarük edilib.
2024-cü ildə Azərbaycan "AI-92" markalı benzin ixrac etməyib.
Sonuncu dəfə Azərbaycandan 28 min ABŞ dolları dəyərində 44,9 ton "AI-92" markalı benzin 2021-ci ildə Gürcüstana ixrac edilib.
Azərbaycanda "AI-92" markalı benzin Heydər Əliyev adına Bakı Neft Emalı Zavodunda istehsal olunur. Zavod 2024-cü ilin yayından "Premium Euro-95" markalı benzininin istehsalına başlayıb.