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Азербайджан подписал Рамочный документ о сотрудничестве с Международным фондом развития ОПЕК

Азербайджан подписал Рамочный документ о сотрудничестве с Международным фондом развития ОПЕК Азербайджан подписал Рамочный документ с Международным фондом развития ОПЕК
Энергетика
17 июня 2025 г. 10:48
Азербайджан подписал Рамочный документ о сотрудничестве с Международным фондом развития ОПЕК

Министерство экономики Азербайджана и Международный фонд развития ОПЕК подписали Рамочный документ о партнерстве, предусматривающий сотрудничество по различным направлениям.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал на своей странице в социальной сети "X".

По его словам, документ подписан на встрече с президентом фонда Абдулхамидом Альхалифой в рамках форума Международного фонда развития ОПЕК.

Министр отметил, что документ, рассчитанный на 2025-2030гг, предусматривает поддержку проектов государственного и частного сектора в области промышленности, возобновляемой энергетики, транспорта, инфраструктуры и других сферах. Инициативы, реализуемые в этом направлении, будут способствовать климатическому финансированию, инклюзивному росту, развитию малого и среднего предпринимательства.

"На встрече с президентом фонда Абдулхамидом Альхалифой мы отметили, что взаимные связи способствуют диверсификации энергетического сектора нашей страны. Мы обсудили возможности сотрудничества в сферах возобновляемой энергетики, инфраструктуры и технической помощи", - добавил Джаббаров.

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Версия на английском языке Azerbaijan, OPEC fund ink Country Partnership Framework document
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan OPEC Beynəlxalq İnkişaf Fondu ilə Çərçivə Sənədi imzalayıb

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