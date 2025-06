Азербайджан подписал Рамочный документ о сотрудничестве с Международным фондом развития ОПЕК

Министерство экономики Азербайджана и Международный фонд развития ОПЕК подписали Рамочный документ о партнерстве, предусматривающий сотрудничество по различным направлениям.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал на своей странице в социальной сети "X".

По его словам, документ подписан на встрече с президентом фонда Абдулхамидом Альхалифой в рамках форума Международного фонда развития ОПЕК.

Министр отметил, что документ, рассчитанный на 2025-2030гг, предусматривает поддержку проектов государственного и частного сектора в области промышленности, возобновляемой энергетики, транспорта, инфраструктуры и других сферах. Инициативы, реализуемые в этом направлении, будут способствовать климатическому финансированию, инклюзивному росту, развитию малого и среднего предпринимательства.

"На встрече с президентом фонда Абдулхамидом Альхалифой мы отметили, что взаимные связи способствуют диверсификации энергетического сектора нашей страны. Мы обсудили возможности сотрудничества в сферах возобновляемой энергетики, инфраструктуры и технической помощи", - добавил Джаббаров.