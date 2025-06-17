Азербайджан подписал Рамочный документ о сотрудничестве с Международным фондом развития ОПЕК

Министерство экономики Азербайджана и Международный фонд развития ОПЕК подписали Рамочный документ о партнерстве, предусматривающий сотрудничество по различным направлениям.
Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал на своей странице в социальной сети "X".
По его словам, документ подписан на встрече с президентом фонда Абдулхамидом Альхалифой в рамках форума Международного фонда развития ОПЕК.
Министр отметил, что документ, рассчитанный на 2025-2030гг, предусматривает поддержку проектов государственного и частного сектора в области промышленности, возобновляемой энергетики, транспорта, инфраструктуры и других сферах. Инициативы, реализуемые в этом направлении, будут способствовать климатическому финансированию, инклюзивному росту, развитию малого и среднего предпринимательства.
"На встрече с президентом фонда Абдулхамидом Альхалифой мы отметили, что взаимные связи способствуют диверсификации энергетического сектора нашей страны. Мы обсудили возможности сотрудничества в сферах возобновляемой энергетики, инфраструктуры и технической помощи", - добавил Джаббаров.
Within the framework of the #OPEC Fund Development (@TheOPECFund) Forum, we held a meeting with Abdulhamid Alkhalifa, the President of the Fund. During the meeting, we noted that our mutual cooperation contributes to the diversification of our country’s #energy sector. We also… pic.twitter.com/luXMc4JDVq