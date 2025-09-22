Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025
    Азербайджан подписал новые соглашения с ACWA Power

    Энергетика
    • 22 сентября, 2025
    • 11:44
    Азербайджан подписал новые соглашения с ACWA Power

    Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана и саудовская компания ACWA Power подписали "Соглашение о проектировании, строительстве, эксплуатации и техническом обслуживании Завода по опреснению воды в Каспийском море".

    Как сообщает Report, документ был подписан в рамках I Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF 2025) в Баку.

    Документ подписали председатель Госагентства Заур Микаилов и генеральный директор ACWA Power Марко Арчелли.

    Соглашение охватывает этапы проектирования, строительства, финансирования, эксплуатации и технического обслуживания. Проект направлен на эффективное управление водными ресурсами в регионе и увеличение снабжения питьевой водой.

    Кроме того, на форуме было подписано "соглашение о приобретении очищенной воды". Документ подписали З.Микаилов, председатель правления Объединенной службы водоснабжения крупных городов Таир Халилов и М.Арчелли.

    В рамках форума министр экономики Микаил Джаббаров, председатель правления Агентства развития экономических зон Сеймур Адыгезалов и М.Арчелли подписали "Соглашение об аренде земли", а министр финансов Сахиль Бабаев и М.Арчелли - "Соглашение о государственной гарантии".

