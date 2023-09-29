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Азербайджан подписал новые документы с ACWA Power

Азербайджан подписал новые документы с ACWA Power Между Государственным агентством по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики и Саудовской компанией ACWA Power подписан план мероприятий (Дорожная карта) для проекта аккумуляторной системы хранения энергии (BESS) и проекта ветроэлектр
Энергетика
29 сентября 2023 г. 13:12
Азербайджан подписал новые документы с ACWA Power

Между Государственным агентством по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики и Саудовской компанией ACWA Power подписан план мероприятий (Дорожная карта) для проекта аккумуляторной системы хранения энергии (BESS) и проекта ветроэлектростанции мощностью 200 МВт.

Как сообщает Report, документы подписали директор Государственного агентства Джавид Абдуллаев и генеральный директор ACWA Power по Азербайджану и Турции Селин Гювен.

Церемония подписания состоялась сегодня в рамках 3-го Азербайджано-Турецкого энергетического форума в городе Нахчыване.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan inks new documents with ACWA Power
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