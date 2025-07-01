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Азербайджан подписал кредитное соглашение с ВБ на $173,5 млн по проекту возобновляемой энергии

Азербайджан подписал кредитное соглашение с ВБ на $173,5 млн по проекту возобновляемой энергии Азербайджан подписал кредитное соглашение с ВБ на $173,5 млн по проекту возобновляемой энергии
Энергетика
1 июля 2025 г. 12:48
Азербайджан подписал кредитное соглашение с ВБ на $173,5 млн по проекту возобновляемой энергии

Правительство Азербайджана и Всемирный банк подписали кредитное соглашение в рамках проекта расширения использования возобновляемых источников энергии в Азербайджане.

Как сообщает Report, на церемонии подписания были утверждены два документа - кредитный договор между "Азерэнержи" и Международным банком реконструкции и развития (МБРР) и гарантийное соглашение между Азербайджанской Республикой и МБРР.

Кредитный договор на сумму $173,5 млн подписали председатель правления "Азерэнержи" Баба Рзаев и менеджер Всемирного банка по Азербайджану Штефани Шталмейстер. Гарантийное соглашение подписали министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев и Штефани Шталмейстер.

Кредитные средства будут направлены на укрепление энергопередающей инфраструктуры с целью обеспечения безопасной и устойчивой интеграции в национальную систему энергии, получаемой от строящихся в Азербайджане станций на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ).

Кредит выделен на 15 лет с 5-летним льготным периодом и должен быть полностью возвращен к концу 2039 года. Доля участия правительства Азербайджана в проекте составляет $31,2 млн, которые будут направлены в основном на оплату НДС и таможенных пошлин.

Основная цель проекта, срок реализации которого составляет 4 года, - повысить эффективность энергетической системы "Азерэнержи" и поддержать безопасную интеграцию ВИЭ в электропередающую сеть в течение следующих 5 лет.

Компоненты, финансируемые Всемирным банком, включают строительство четырех новых линий электропередачи напряжением 500 и 330 кВ общей протяженностью 341 км, а также приобретение трансформатора и сопутствующего оборудования для подстанции Наваи 500/330/10 кВ.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Dünya Bankı ilə bərpa olunan enerji layihəsi üzrə 173,5 milyon dollarlıq kredit sazişi imzalayıb

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