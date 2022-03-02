Азербайджан поддержал решение ОПЕК+ увеличить добычу на 400 тыс. баррелей в апреле

Азербайджан выразил поддержку принятому на 26-м заседании министров стран ОПЕК+ решению об увеличении суточной добычи нефти в апреле на 400 тыс. баррелей в сутки в поддержку снижения волатильности на мировом рынке нефти.

Азербайджан выразил поддержку принятому на 26-м заседании министров стран ОПЕК+ решению об увеличении суточной добычи нефти в апреле на 400 тыс. баррелей в сутки в поддержку снижения волатильности на мировом рынке нефти.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство энергетики.

В сообщении говорится, что новое соглашение предусматривает увеличение суточной добычи сырой нефти в Азербайджане в апреле на 7 тысяч баррелей - до 682 тысяч баррелей, а обязательство по сокращению предусматривается на уровне 36 тысяч баррелей. По соглашению, принятому на состоявшемся в июле прошлого года 19-м заседании министров стран ОПЕК+, начиная с августа, ежедневная добыча сырой нефти странами ОПЕК+ будет увеличиваться на 400 тыс. баррелей в месяц, сокращение в объеме 5,8 млн баррелей должно быть завершено в сентябре 2022 года, а с мая срок "Декларации о сотрудничестве" будет продлен до конца 2022 года.