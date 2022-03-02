О нас
Аудио новости

Азербайджан поддержал решение ОПЕК+ увеличить добычу на 400 тыс. баррелей в апреле

Азербайджан поддержал решение ОПЕК+ увеличить добычу на 400 тыс. баррелей в апреле Азербайджан выразил поддержку принятому на 26-м заседании министров стран ОПЕК+ решению об увеличении суточной добычи нефти в апреле на 400 тыс. баррелей в сутки в поддержку снижения волатильности на мировом рынке нефти.
Энергетика
2 марта 2022 г. 17:49
Азербайджан поддержал решение ОПЕК+ увеличить добычу на 400 тыс. баррелей в апреле

Азербайджан выразил поддержку принятому на 26-м заседании министров стран ОПЕК+ решению об увеличении суточной добычи нефти в апреле на 400 тыс. баррелей в сутки в поддержку снижения волатильности на мировом рынке нефти.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство энергетики.

В сообщении говорится, что новое соглашение предусматривает увеличение суточной добычи сырой нефти в Азербайджане в апреле на 7 тысяч баррелей - до 682 тысяч баррелей, а обязательство по сокращению предусматривается на уровне 36 тысяч баррелей. По соглашению, принятому на состоявшемся в июле прошлого года 19-м заседании министров стран ОПЕК+, начиная с августа, ежедневная добыча сырой нефти странами ОПЕК+ будет увеличиваться на 400 тыс. баррелей в месяц, сокращение в объеме 5,8 млн баррелей должно быть завершено в сентябре 2022 года, а с мая срок "Декларации о сотрудничестве" будет продлен до конца 2022 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan supports OPEC+’s decision to increase daily output by 400,000 barrels 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan “OPEC+”un apreldə hasilatı 400 min barrel artırmaq qərarını dəstəkləyib

Другие новости из категории

Стоимость нефти Brent превысила 113 долларов за баррель впервые с июня 2014 года
Стоимость нефти Brent превысила 113 долларов за баррель впервые с июня 2014 года
2 марта 2022 г. 17:22
SOCAR Polymer обеспечил импортозамещение на 22,7 млн долларов
ФотоSOCAR Polymer обеспечил импортозамещение на 22,7 млн долларов
2 марта 2022 г. 17:09
Началось заседание министерской конференции ОПЕК+
Началось заседание министерской конференции ОПЕК+
2 марта 2022 г. 16:40
Азербайджан реализует на спотовом рынке газ по рекордным рыночным ценам
Азербайджан реализует на спотовом рынке газ по рекордным рыночным ценам
2 марта 2022 г. 15:53
Nord Stream 2 AG не подтвердила начало процедуры банкротства
Nord Stream 2 AG не подтвердила начало процедуры банкротства
2 марта 2022 г. 14:13
Исполнительный директор МЭА поблагодарил Азербайджан
Исполнительный директор МЭА поблагодарил Азербайджан
2 марта 2022 г. 13:44
Газ в Европе впервые в истории стоит дороже 2226 долларов за тысячу кубов
Газ в Европе впервые в истории стоит дороже 2226 долларов за тысячу кубов
2 марта 2022 г. 13:27
Лука Шипатти: Для удвоения мощности трубопровода TAP потребуется 50 месяцев
Лука Шипатти: Для удвоения мощности трубопровода TAP потребуется 50 месяцев
2 марта 2022 г. 12:37
Reuters: Энергокомпании в США призвали Белый дом не вводить санкции против урана из РФ
Reuters: Энергокомпании в США призвали Белый дом не вводить санкции против урана из РФ
2 марта 2022 г. 10:35
Цена азербайджанской нефти приблизилась к 112 долларам
Цена азербайджанской нефти приблизилась к 112 долларам
2 марта 2022 г. 10:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi