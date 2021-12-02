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Азербайджан поддержал решение ОПЕК+ по увеличению добычи нефти

Азербайджан поддержал решение ОПЕК+ по увеличению добычи нефти Азербайджан выразил поддержку решению увеличить суточную добычу нефти на 400 тыс. баррелей в январе 2022 года, принятому на 23-м заседании министров стран-членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и стран, не являющихся ее членами.
Энергетика
2 декабря 2021 г. 19:42
Азербайджан поддержал решение ОПЕК+ по увеличению добычи нефти

Азербайджан выразил поддержку решению увеличить суточную добычу нефти на 400 тыс. баррелей в январе 2022 года, принятому на 23-м заседании министров стран-членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и стран, не являющихся ее членами.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики.

Новая "Декларация о сотрудничестве" предусматривает увеличение ежедневной добычи сырой нефти в Азербайджане в январе 2022 года еще на 7 тыс. баррелей - до 661 тыс. баррелей, а обязательство по сокращению предусматривается на уровне 57 тыс. баррелей.

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Версия на английском языке Azerbaijan supports OPEC+ decision to increase oil output
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan “OPEC plus” üzrə hasilatın artırılmasına razılıq verib

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