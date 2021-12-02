Азербайджан поддержал решение ОПЕК+ по увеличению добычи нефти

Азербайджан выразил поддержку решению увеличить суточную добычу нефти на 400 тыс. баррелей в январе 2022 года, принятому на 23-м заседании министров стран-членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и стран, не являющихся ее членами.

Азербайджан выразил поддержку решению увеличить суточную добычу нефти на 400 тыс. баррелей в январе 2022 года, принятому на 23-м заседании министров стран-членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и стран, не являющихся ее членами.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики.

Новая "Декларация о сотрудничестве" предусматривает увеличение ежедневной добычи сырой нефти в Азербайджане в январе 2022 года еще на 7 тыс. баррелей - до 661 тыс. баррелей, а обязательство по сокращению предусматривается на уровне 57 тыс. баррелей.