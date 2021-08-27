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Азербайджан планирует в 2022 году увеличить прокачку нефти в северном направлении

Азербайджан планирует в 2022 году увеличить прокачку нефти в северном направлении Азербайджан отправил ПАО «Транснефть», оператору магистральных нефтепроводов, заявку об увеличении в 2022 году прокачки нефти по северному трубопроводу до 1,209 миллиона тонн с 1,09 миллиона тонн, запланированных на текущий год.
Энергетика
27 августа 2021 г. 13:48
Азербайджан планирует в 2022 году увеличить прокачку нефти в северном направлении

Азербайджан отправил ПАО «Транснефть», оператору магистральных нефтепроводов России, заявку об увеличении в 2022 году прокачки нефти по северному трубопроводу до 1,209 млн тонн с 1,09 млн, запланированных на текущий год.

Как передает Report, об этом сообщил Reuters источник в руководстве Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR).

"Мы отправили заявку в "Транснефть" о планируемых объемах прокачки нефти на 2022 год в размере 1,209 млн тонн. В 2021 году наш прогноз транзита в северном направлении составляет 1,09 млн тонн", - сказал источник.

Азербайджан транспортирует свою нефть по трубопроводу Баку-Новороссийск с ноября 1997 года. "Транснефть" и SOCAR в конце января подписали договор на прокачку по нефтепроводу Баку-Новороссийск в 2021 году более 1 млн тонн нефти.

Транспортировка нефти по северному трубопроводу в январе-июле 2021 года составила 583,29 тыс. тонн, а в июле - 84,74 тыс. тонн. Такой же объем предполагается транспортировать в августе. По сравнению с показателем января-июля прошлого года объем экспорта азербайджанской нефти по Баку-Новороссийск увеличился в 19,7 раза.

Экспорт нефти по нефтепроводу Баку-Новороссийск в 2020 году составил 613,29 тыс. тонн.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan 2022-ci ildə şimal istiqamətində neft ötürülməsini artırmağı planlaşdırır
Версия на английском языке Azerbaijan eyes increasing oil pumping in northern direction in 2022

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