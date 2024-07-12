Азербайджан планирует создать инвестфонд с капиталом 500 млн долларов для "зеленых проектов"

Азербайджан сделал свой первый символический шаг для привлечения климатического финансирования в преддверии саммита ООН COP29, который пройдет в ноябре в Баку, с планами привлечь, как минимум, 500 млн долларов США для "зеленых проектов".

Азербайджан сделал свой первый символический шаг для привлечения климатического финансирования в преддверии саммита ООН COP29, который пройдет в ноябре в Баку, с планами привлечь, как минимум, 500 млн долларов США для "зеленых проектов".

Об этом сообщает Report со ссылкой на “Financial Times”.

Как заявил изданию высокопоставленный чиновник COP29, под рабочим названием "Климатический инвестиционный фонд для будущего", Баку намерен запустить предприятие при поддержке Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR). Фонд планирует привлекать дополнительный капитал от других производителей ископаемого топлива.

Официальные лица COP29 заявили, что инвестфонд станет отправной точкой для вклада компаний, занимающихся ископаемым топливом, создав механизм, через который они могли бы либо вносить единовременные суммы, либо части доходов.

На COP28 в Дубае почти 200 стран согласились перейти от ископаемого топлива "справедливым, упорядоченным и равноправным образом" для достижения нулевых выбросов к 2050 году, но в рамках климатического процесса ООН мало что было сделано для достижения этой цели, отмечает издание.

Высокопоставленный чиновник COP29 сказал, что любые доходы от инвестиций из климатически ориентированного фонда будут возвращаться обратно в него, и азербайджанские чиновники в настоящее время обсуждают, должны ли 50% капитала быть зарезервированы для развивающихся стран, наиболее пострадавших от экстремальных погодных явлений.

"Как только концепция будет готова, мы обратимся к сторонам, которые, по нашему мнению, могут быть потенциальными вкладчиками... Мы будем запрашивать все страны, которые производят и используют ископаемое топливо, стать частью этой инициативы", - сказал чиновник, добавив, что фонд не будет представлять собой сбор с компаний, занимающихся ископаемым топливом.

Климатические переговоры ООН в Бонне в июне завершились взаимными обвинениями между развивающимися и развитыми странами по поводу новой цели климатического финансирования. Предыдущая цель в 100 млрд долларов США в год, установленная в 2009 году, была наконец достигнута в прошлом году, на два года позже запланированного срока и после реклассификации существующей помощи.

Крупные доноры, такие как ЕС и США, призвали страны, такие как Китай и Саудовская Аравия, которые добились успехов в экономическом росте, вносить больше средств в будущем. Но этот призыв встретил яростное сопротивление на том основании, что исторические выбросы, стоящие за изменением климата, были на пользу более богатым экономикам. Тупик оставил переговорщиков ООН по климату разочарованными в перспективах повышения климатических целей на COP29 для борьбы с последствиями глобального потепления.