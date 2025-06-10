О нас

Азербайджан планирует принять госпрограммы для развития газового сектора

Азербайджан планирует принять госпрограммы для развития газового сектора Азербайджан планирует принять госпрограммы для развития газового сектора
Энергетика
10 июня 2025 г. 15:03
Азербайджан планирует принять госпрограммы для развития газового сектора

В Азербайджане планируют принять государственные программы по развитию сектора газоснабжения.

Как сообщает Report, соответствующий проект закона "О газоснабжении" был вынесен на обсуждение комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, уполномоченный орган исполнительной власти примет краткосрочные (сроком на 5 лет), среднесрочные (сроком от 5 до 10 лет) и долгосрочные (сроком более 10 лет) государственные программы развития газового сектора.

Для проектов госпрограмм развития газоснабжения будет подготовлен документ стратегической экологической оценки в порядке, предусмотренном законом "Об оценке воздействия на окружающую среду", и проведена государственная экологическая экспертиза этого документа.

Проектирование, строительство, расширение и реконструкция объектов газоснабжения будут осуществляться в соответствии с Градостроительным и строительным кодексом, другими нормативно-правовыми актами в области градостроительства и строительства, в том числе техническими нормативно-правовыми актами.

Права на земельные участки в целях строительства, расширения, реконструкции, ремонта и эксплуатации объектов газоснабжения будут приобретаться в соответствии с требованиями земельного законодательства.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda qaz təchizatı sektorunun inkişafı üçün dövlət proqramları qəbul ediləcək

Экслюзивные новости

M-Gaz: Совместный проект с SOCAR по гибридной газификации может быть расширен на Северную Македонию и Албанию - ИНТЕРВЬЮ
M-Gaz: Совместный проект с SOCAR по гибридной газификации может быть расширен на Северную Македонию и Албанию - ИНТЕРВЬЮ
5 июня 2025 г. 11:43
Марк Альфельди-Борусс: Соглашение SOCAR и MOL открывает новый этап энергопартнерства Баку и Будапешта - ИНТЕРВЬЮ
Марк Альфельди-Борусс: Соглашение SOCAR и MOL открывает новый этап энергопартнерства Баку и Будапешта - ИНТЕРВЬЮ
4 июня 2025 г. 12:05
Селим Гювен: ACWA Power заинтересована в проектах трансграничной зеленой энергетики с участием Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
Селим Гювен: ACWA Power заинтересована в проектах трансграничной "зеленой энергетики" с участием Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
4 июня 2025 г. 11:31
Министр Гвинеи-Бисау: Мы начинаем налаживать сотрудничество с Азербайджаном по ключевым секторам экономики - ЭКСКЛЮЗИВ
Министр Гвинеи-Бисау: Мы начинаем налаживать сотрудничество с Азербайджаном по ключевым секторам экономики - ЭКСКЛЮЗИВ
3 июня 2025 г. 09:00
Петр Бинхак: Азербайджан является перспективным партнером Чехии в сфере возобновляемой энергетики
Петр Бинхак: Азербайджан является перспективным партнером Чехии в сфере возобновляемой энергетики
30 мая 2025 г. 16:55
Петр Бинхак: Чехия рассматривает Азербайджан как важное звено в диверсификации источников поставок газа - ИНТЕРВЬЮ
Петр Бинхак: Чехия рассматривает Азербайджан как важное звено в диверсификации источников поставок газа - ИНТЕРВЬЮ
30 мая 2025 г. 12:54
Мухтар Бабаев: Каспий не должен повторить судьбу озера Урмия и Аральского моря
Мухтар Бабаев: Каспий не должен повторить судьбу озера Урмия и Аральского моря
29 мая 2025 г. 15:13
Венгрия готова делиться с Азербайджаном опытом внедрения нацсистемы по управлению e-commerce
Венгрия готова делиться с Азербайджаном опытом внедрения нацсистемы по управлению e-commerce
26 мая 2025 г. 16:03
Генерал таможни Венгрии: С Азербайджаном в июне планируем подписать соглашение
Генерал таможни Венгрии: С Азербайджаном в июне планируем подписать соглашение
26 мая 2025 г. 12:49
Кристоф Петер Бакаи: Таможенное партнерство Венгрии с Азербайджаном усиливает интеграцию ОТГ с ЕС - ИНТЕРВЬЮ
Кристоф Петер Бакаи: Таможенное партнерство Венгрии с Азербайджаном усиливает интеграцию ОТГ с ЕС - ИНТЕРВЬЮ
26 мая 2025 г. 11:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi