Азербайджан планирует принять госпрограммы для развития газового сектора

Азербайджан планирует принять госпрограммы для развития газового сектора

В Азербайджане планируют принять государственные программы по развитию сектора газоснабжения.

Как сообщает Report, соответствующий проект закона "О газоснабжении" был вынесен на обсуждение комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, уполномоченный орган исполнительной власти примет краткосрочные (сроком на 5 лет), среднесрочные (сроком от 5 до 10 лет) и долгосрочные (сроком более 10 лет) государственные программы развития газового сектора.

Для проектов госпрограмм развития газоснабжения будет подготовлен документ стратегической экологической оценки в порядке, предусмотренном законом "Об оценке воздействия на окружающую среду", и проведена государственная экологическая экспертиза этого документа.

Проектирование, строительство, расширение и реконструкция объектов газоснабжения будут осуществляться в соответствии с Градостроительным и строительным кодексом, другими нормативно-правовыми актами в области градостроительства и строительства, в том числе техническими нормативно-правовыми актами.

Права на земельные участки в целях строительства, расширения, реконструкции, ремонта и эксплуатации объектов газоснабжения будут приобретаться в соответствии с требованиями земельного законодательства.