Азербайджан вошел в число крупнейших поставщиков авиатоплива в Украину

Киев. 15 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджан является третьим из ожидаемых крупнейших поставщиков авиатоплива в Украину в 2016 году. Как сообщает украинское бюро Report, об этом на проходящей в Киеве международной нефтегазовой конференции "Petroleum Ukraine 2016" заявил директор ООО "Консалтинговая группа А-95" Сергей Куюн.

"В 2015 году крупнейшими поставщиками авиатоплива в Украину были "Укртатнафта", Беларусь и другие. Сегодня ситуация на рынке изменилась и, согласно прогнозам, наиболее крупными поставщиками авиатоплива в Украину в 2016 году будут "Укртатнафта", Литва, Азербайджан, Израиль, Туркменистан и другие", - отметил С. Куюн.

"Petroleum Ukraine" является крупнейшей ежегодной конференцией участников нефтегазового рынка Украины. Организатором конференции выступает ООО "Консалтинговая группа А-95".