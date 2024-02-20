Азербайджан оценивает возможности сотрудничества с американским Институтом электричества Эдисона.
Как сообщает Report, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов написал на своей странице в соцсети "Х".
"В Вашингтоне мы встретились с президентом и исполнительным директором Института электричества Эдисона Дэном Бруйеттом. В ходе встречи оценены возможности сотрудничества с данной ассоциацией, которая представляет все принадлежащие инвесторам электрические компании США", - говорится в публикации.
Vaşinqtonda #Edison Elektrik İnstitutunun prezidenti və icraçı direktoru Dan Brullet ilə görüşdük. Bütün #ABŞ investorlarına məxsus elektrik şirkətlərini təmsil edən bu birlik ilə əməkdaşlıq imkanlarını dəyərləndirdik. pic.twitter.com/OtTVhx64Au