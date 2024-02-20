О нас

Азербайджан оценивает возможности сотрудничества с американским Институтом электричества Эдисона

Азербайджан оценивает возможности сотрудничества с американским Институтом электричества Эдисона Азербайджан оценивает возможности сотрудничества с американским Институтом электричества Эдисона.
Энергетика
20 февраля 2024 г. 09:56
Азербайджан оценивает возможности сотрудничества с американским Институтом электричества Эдисона

Азербайджан оценивает возможности сотрудничества с американским Институтом электричества Эдисона.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов написал на своей странице в соцсети "Х".

"В Вашингтоне мы встретились с президентом и исполнительным директором Института электричества Эдисона Дэном Бруйеттом. В ходе встречи оценены возможности сотрудничества с данной ассоциацией, которая представляет все принадлежащие инвесторам электрические компании США", - говорится в публикации.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan discusses cooperation opportunities with US electric institute
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan ABŞ-nin elektrik institutu ilə əməkdaşlıq imkanlarını dəyərləndirir

Другие новости из категории

Грузия сократила поставки природного газа из Азербайджана
Грузия сократила поставки природного газа из Азербайджана
20 февраля 2024 г. 10:57
Всемирный банк поддержит переход Азербайджана на зеленую энергию
Всемирный банк поддержит переход Азербайджана на "зеленую энергию"
20 февраля 2024 г. 10:06
Нефть марки Brent подешевела до 83,47 доллара за баррель
Нефть марки Brent подешевела до 83,47 доллара за баррель
20 февраля 2024 г. 10:06
Цена азербайджанской нефти превысила 88 долларов
Цена азербайджанской нефти превысила 88 долларов
20 февраля 2024 г. 09:23
Назван объем экспорта полиэтилена за январь
Назван объем экспорта полиэтилена за январь
19 февраля 2024 г. 19:10
BP: Будет подготовлена программа по предотвращению резкого снижения добычи на АЧГ
BP: Будет подготовлена программа по предотвращению резкого снижения добычи на АЧГ
19 февраля 2024 г. 17:52
Азербайджан начал поставки полиэтилена еще в две страны
Азербайджан начал поставки полиэтилена еще в две страны
19 февраля 2024 г. 17:30
BP: Бурение первой скважины на платформе ACE близится к завершению
BP: Бурение первой скважины на платформе ACE близится к завершению
19 февраля 2024 г. 17:28
Equinor будет поставлять СПГ для нового завода аммиака в Индии
Equinor будет поставлять СПГ для нового завода аммиака в Индии
19 февраля 2024 г. 16:55
Бахтияр Асланбейли: СЭС в Джебраиле будет заложена в этом году
Бахтияр Асланбейли: СЭС в Джебраиле будет заложена в этом году
19 февраля 2024 г. 16:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi