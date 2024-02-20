Азербайджан оценивает возможности сотрудничества с американским Институтом электричества Эдисона

Азербайджан оценивает возможности сотрудничества с американским Институтом электричества Эдисона.

Азербайджан оценивает возможности сотрудничества с американским Институтом электричества Эдисона.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов написал на своей странице в соцсети "Х".

"В Вашингтоне мы встретились с президентом и исполнительным директором Института электричества Эдисона Дэном Бруйеттом. В ходе встречи оценены возможности сотрудничества с данной ассоциацией, которая представляет все принадлежащие инвесторам электрические компании США", - говорится в публикации.