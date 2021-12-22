Азербайджан оценивает проект турецкой газотурбинной электростанции в 550 МВт

"В настоящее время оцениваются экспорт электроэнергии из Нахчывана в Турцию, перспективы развития трехстороннего формата в сфере электроэнергии, предложения турецких компаний по проекту газотурбинной электростанции мощностью 550 МВт".

"В настоящее время оцениваются экспорт электроэнергии из Нахчывана в Турцию, перспективы развития трехстороннего формата в сфере электроэнергии, предложения турецких компаний по проекту газотурбинной электростанции мощностью 550 МВт".

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов, выступая на 1-м Азербайджано-турецком энергетическом форуме в Баку.

"Турция делится с нами богатым опытом развития возобновляемых источников энергии и либерализации рынка электроэнергии, что поддерживает совместные шаги наших стран в процессе энергетической трансформации", - сказал министр.

"Экспорт электроэнергии из Азербайджана в Турцию за 11 месяцев текущего года составил около 517 миллионов киловатт-часов", - добавил министр.