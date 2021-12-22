О нас
Report Georgia
Аудио новости

Азербайджан оценивает проект турецкой газотурбинной электростанции в 550 МВт

Азербайджан оценивает проект турецкой газотурбинной электростанции в 550 МВт "В настоящее время оцениваются экспорт электроэнергии из Нахчывана в Турцию, перспективы развития трехстороннего формата в сфере электроэнергии, предложения турецких компаний по проекту газотурбинной электростанции мощностью 550 МВт".
Энергетика
22 декабря 2021 г. 17:30
Азербайджан оценивает проект турецкой газотурбинной электростанции в 550 МВт

"В настоящее время оцениваются экспорт электроэнергии из Нахчывана в Турцию, перспективы развития трехстороннего формата в сфере электроэнергии, предложения турецких компаний по проекту газотурбинной электростанции мощностью 550 МВт".

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов, выступая на 1-м Азербайджано-турецком энергетическом форуме в Баку.

"Турция делится с нами богатым опытом развития возобновляемых источников энергии и либерализации рынка электроэнергии, что поддерживает совместные шаги наших стран в процессе энергетической трансформации", - сказал министр.

"Экспорт электроэнергии из Азербайджана в Турцию за 11 месяцев текущего года составил около 517 миллионов киловатт-часов", - добавил министр.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan evaluating Turkey's 550 MW gas-turbine power plant project
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Türkiyənin 550 MVt qaz-turbin elektrik stansiyası layihəsini dəyərləndirir

Другие новости из категории

Ровнаг Абдуллаев: Мы продолжим вносить вклад в азербайджано-турецкое энергетическое братство
Ровнаг Абдуллаев: Мы продолжим вносить вклад в азербайджано-турецкое энергетическое братство
22 декабря 2021 г. 17:16
Баба Рзаев: Турецкая дочка Азерэнержи экспортирует электроэнергию в несколько стран
Баба Рзаев: Турецкая "дочка" "Азерэнержи" экспортирует электроэнергию в несколько стран
22 декабря 2021 г. 16:45
Азербайджан до 2025 года экспортирует в Турцию более 10 млрд кубометров природного газа
Азербайджан до 2025 года экспортирует в Турцию более 10 млрд кубометров природного газа
22 декабря 2021 г. 16:13
Азербайджан и Турция подписали шесть документов
ФотоАзербайджан и Турция подписали шесть документов
22 декабря 2021 г. 15:46
Али Асадов встретился с министром энергетики и природных ресурсов Турции
Али Асадов встретился с министром энергетики и природных ресурсов Турции
22 декабря 2021 г. 15:43
Фатих Донмез: Мы можем участвовать в реализации зеленой энергии в Карабахе
Фатих Донмез: Мы можем участвовать в реализации "зеленой энергии" в Карабахе
22 декабря 2021 г. 15:04
Пярвиз Шахбазов: Азербайджан экспортировал в Турцию более 85 млрд кубометров природного газа
Пярвиз Шахбазов: Азербайджан экспортировал в Турцию более 85 млрд кубометров природного газа
22 декабря 2021 г. 14:29
BP: В рамках проекта SWAP началось бурение второй разведочной скважины
BP: В рамках проекта SWAP началось бурение второй разведочной скважины
22 декабря 2021 г. 13:26
Оглашена дата строительства трубопровода для поставки азербайджанского газа в Северную Македонию
Оглашена дата строительства трубопровода для поставки азербайджанского газа в Северную Македонию
22 декабря 2021 г. 13:18
На азербайджано-турецком энергетическом форуме в Баку подпишут 6 документов
На азербайджано-турецком энергетическом форуме в Баку подпишут 6 документов
22 декабря 2021 г. 12:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi