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Азербайджан обсудил возможности сотрудничества с австралийским производителем водорода

Азербайджан обсудил возможности сотрудничества с австралийским производителем водорода Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов принял находящуюся с визитом в нашей стране делегацию во главе с председателем австралийской компании "Fortescue Future Industries" Эндрю Форрестом.
Энергетика
18 августа 2022 г. 11:21
Азербайджан обсудил возможности сотрудничества с австралийским производителем водорода

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов принял находящуюся с визитом в нашей стране делегацию во главе с председателем австралийской компании "Fortescue Future Industries" Эндрю Форрестом.

Об этом Report сообщили в Министерстве энергетики.

На встрече были обсуждены вопросы инвестиционного сотрудничества в сферах ”зеленой энергии“, эффективного использования ветрового потенциала Каспийского моря, а также производства и экспорта ”зеленого водорода".

Представители компании были проинформированы об истории энергетики Азербайджана, инфраструктуре по экспорту углеводородов, имеющемся потенциале “зеленой энергии”, стратегических целях, определенных в этой сфере.

Обсуждены направления деятельности компании, ее достижения, деятельность и цели в сфере борьбы с изменением климата, проекты зеленой промышленности и планы по снижению наносимого природе ущерба в сферах, где декарбонизация затруднительна.

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