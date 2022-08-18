Азербайджан обсудил возможности сотрудничества с австралийским производителем водорода

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов принял находящуюся с визитом в нашей стране делегацию во главе с председателем австралийской компании "Fortescue Future Industries" Эндрю Форрестом.

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов принял находящуюся с визитом в нашей стране делегацию во главе с председателем австралийской компании "Fortescue Future Industries" Эндрю Форрестом.

Об этом Report сообщили в Министерстве энергетики.

На встрече были обсуждены вопросы инвестиционного сотрудничества в сферах ”зеленой энергии“, эффективного использования ветрового потенциала Каспийского моря, а также производства и экспорта ”зеленого водорода".

Представители компании были проинформированы об истории энергетики Азербайджана, инфраструктуре по экспорту углеводородов, имеющемся потенциале “зеленой энергии”, стратегических целях, определенных в этой сфере.

Обсуждены направления деятельности компании, ее достижения, деятельность и цели в сфере борьбы с изменением климата, проекты зеленой промышленности и планы по снижению наносимого природе ущерба в сферах, где декарбонизация затруднительна.