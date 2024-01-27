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Азербайджан обсудил с Турцией создание моста "зеленой энергии"

Азербайджан обсудил с Турцией создание моста "зеленой энергии" Азербайджан обсудил с Турцией создание моста "зеленой энергии" через Нахчыван.
Энергетика
27 января 2024 г. 16:14
Азербайджан обсудил с Турцией создание моста зеленой энергии

Азербайджан обсудил с Турцией создание моста "зеленой энергии" через Нахчыван.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов написал в своем аккаунте в социальной сети "Х".

Шахбазов встретился с министром энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсланом Байрактаром, находящимся с визитом в Баку.

"В ходе встречи мы обсудили приоритеты, которые укрепят наше стратегическое энергетическое партнерство в области поставок природного газа и "зеленой энергии", а также рассмотрели нашу деятельность по расширению TANAP, поставкам газа в Турцию и Европу, строительству газопровода Игдыр-Нахчыван, синхронизации энергосистем", - говорится в публикации

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Türkiye discuss activities for building green energy bridge
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Türkiyə ilə “yaşıl enerji” körpüsünün yaradılmasını müzakirə edib

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