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Азербайджан обсудил с Румынией ускорение реализации коридора "зеленой" энергии

Азербайджан обсудил с Румынией ускорение реализации коридора "зеленой" энергии Важно ускорить реализацию проекта "Зеленый энергетический коридор", который планируется создать между Азербайджаном, Грузией, Венгрией и Румынией.
Энергетика
1 апреля 2024 г. 19:53
Азербайджан обсудил с Румынией ускорение реализации коридора зеленой энергии

Важно ускорить реализацию проекта "Зеленый энергетический коридор", который планируется создать между Азербайджаном, Грузией, Венгрией и Румынией.

Как сообщает Report, об этом говорилось на встрече министра энергетики Пярвиза Шахбазова с находящимся с визитом в Азербайджане министром энергетики Румынии Себастьяном Иоаном Бурдужей.

На встрече обсуждались ключевые вопросы стратегически важных энергетических и торговых проектов в дальнейшем развитии отношений между странами. Стороны также рассмотрели аспекты сотрудничества в области торговли нефтью и нефтепродуктами.

Была достигнута договоренность о принятии необходимых мер для установления более тесных связей и укрепления сотрудничества между соответствующими структурами обеих стран в сфере регулирования энергетических вопросов.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan explores accelerating implementation of green energy corridor project with Romania
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Rumıniya ilə “yaşıl enerji dəhlizi” layihəsinin icrasını sürətləndirilməsini müzakirə edib

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