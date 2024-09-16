Азербайджан обсудил с ОТГ региональное сотрудничество по "зеленым инициативам"

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов обсудил с генсеком Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбеком Омуралиевым региональное сотрудничество по "зеленым инициативам".

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов обсудил с генсеком Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбеком Омуралиевым региональное сотрудничество по "зеленым инициативам".

Как сообщает Report, об этом министр Шахбазов написал на своей странице в соцсети "Х".

Встреча прошла в столице Кыргызстана Бишкеке в рамках 4-го заседания министров энергетики стран ОТГ.

"В ходе плодотворной беседы обсудили между Азербайджаном и ОТГ, двусторонние и региональные проекты между тюркскими государствами, поддерживающие энергетическую деятельность организации. Также обсудили сотрудничество в сферах технологий и "зеленых инициатив" в рамках регионального центра", - сказал он.