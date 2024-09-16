О нас

Азербайджан обсудил с ОТГ региональное сотрудничество по "зеленым инициативам" 

Азербайджан обсудил с ОТГ региональное сотрудничество по "зеленым инициативам"  Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов обсудил с генсеком Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбеком Омуралиевым региональное сотрудничество по "зеленым инициативам".
Энергетика
16 сентября 2024 г. 15:35
Азербайджан обсудил с ОТГ региональное сотрудничество по зеленым инициативам 

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов обсудил с генсеком Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбеком Омуралиевым региональное сотрудничество по "зеленым инициативам".

Как сообщает Report, об этом министр Шахбазов написал на своей странице в соцсети "Х".

Встреча прошла в столице Кыргызстана Бишкеке в рамках 4-го заседания министров энергетики стран ОТГ.

"В ходе плодотворной беседы обсудили между Азербайджаном и ОТГ, двусторонние и региональные проекты между тюркскими государствами, поддерживающие энергетическую деятельность организации. Также обсудили сотрудничество в сферах технологий и "зеленых инициатив" в рамках регионального центра", - сказал он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan, OTS discuss regional cooperation on green initiatives
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan TDT ilə "yaşıl təşəbbüslər" üzrə regional əməkdaşlığı müzakirə edib

Экслюзивные новости

Европа с 2020 года получила по TAP около 39 млрд кубометров азербайджанского газа 
Европа с 2020 года получила по TAP около 39 млрд кубометров азербайджанского газа 
16 сентября 2024 г. 12:33
В рамках COP29 Energy China проведет параллельное мероприятие
В рамках COP29 Energy China проведет параллельное мероприятие
13 сентября 2024 г. 14:00
Energy China: Экспорт зеленого водорода создаст значимые возможности для Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
Energy China: Экспорт зеленого водорода создаст значимые возможности для Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
13 сентября 2024 г. 12:26
TAP AG: Сентябрьские инфраструктурные работы не повлияют на объемы поставок газа по ТАР
TAP AG: Сентябрьские инфраструктурные работы не повлияют на объемы поставок газа по ТАР
12 сентября 2024 г. 10:39
Гезаль Зутова о поединке: Не смогла даже сдвинуть соперницу с места
Гезаль Зутова о поединке: Не смогла даже сдвинуть соперницу с места
11 сентября 2024 г. 15:29
Представитель ООН: Вопросы безопасности на COP29 решаются в тесной координации с госорганами Азербайджана
Представитель ООН: Вопросы безопасности на COP29 решаются в тесной координации с госорганами Азербайджана
11 сентября 2024 г. 12:26
PPD: Партнерство с SOCAR укрепит наши позиции на предстоящий отопительный сезон
PPD: Партнерство с SOCAR укрепит наши позиции на предстоящий отопительный сезон
10 сентября 2024 г. 16:10
Болгарский комбинат совместно с SOCAR планирует осуществить газификацию в Панагюриште
Болгарский комбинат совместно с SOCAR планирует осуществить газификацию в Панагюриште
9 сентября 2024 г. 13:11
SOCAR покрывает потребности в газе комбината Asarel Medet в Болгарии
SOCAR покрывает потребности в газе комбината Asarel Medet в Болгарии
5 сентября 2024 г. 14:21
Наблюдатель из Мозамбика: Участие в выборах необходимо для демократических традиций в Азербайджане
Наблюдатель из Мозамбика: Участие в выборах необходимо для демократических традиций в Азербайджане
1 сентября 2024 г. 13:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi