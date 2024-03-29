Азербайджан обсудил с ООН увеличение инвестиций в энергоэффективность

Министр экономики Микаил Джаббаров обсудил с исполняющей обязанности резидентом-представителем Программы развития ООН Алессандрой Роккасальво перспективы сотрудничества.

Министр экономики Микаил Джаббаров обсудил с исполняющей обязанности резидентом-представителем Программы развития ООН Алессандрой Роккасальво перспективы сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом министр написал на своей странице в соцсети "Х".

По словам министра, стороны обсудили в том числе применение механизмов финансирования устойчивого развития, перспективы проектов, направленных на увеличение инвестиций в энергоэффективность, а также потенциальные направления партнерства в рамках COP29.