Азербайджан обсудил с ЕС проекты поставок "зеленой энергии"

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в рамках визита в Бразилию обсудил с еврокомиссаром по энергетике Кадри Симсон проекты поставок природного газа, партнерство в сфере "зеленой энергетики" и сотрудничество в рамках COP29 .

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в рамках визита в Бразилию обсудил с еврокомиссаром по энергетике Кадри Симсон проекты поставок природного газа, партнерство в сфере "зеленой энергетики" и сотрудничество в рамках COP29 .

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, в ходе переговоров Шахбазов напомнил, что 3 из 14 инициатив, выдвинутых азерайджанским председательством COP29, касаются сферы энергетики.

Также был затронут вопрос строительства инфраструктуры для поставки "зеленой энергии" в Европу через Турцию и Нахчыван.

Напомним, министр энергетики Пярвиз Шахбазов накануне отправился с визитом в Бразилию по приглашению министра горнодобывающей промышленности и энергетики этой страны Александра Сильвейры.

Министр и возглавляемая им делегация сегодня примут участие в 15-й министерской встрече по чистой энергии (CEM-15) и 9-й министерской встрече по инновационной миссии (Ml9) в Фос-ду-Игуасу, а 4 октября - в 4-й министерской встрече по вопросам энергетического перехода G20 и 4-м диалоге высокого уровня по энергетическому переходу под председательством исполнительного директора Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бирола.