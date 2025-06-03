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Азербайджан обсудил с ACWA Power создание дата-центра на основе зеленой энергии

Азербайджан обсудил с ACWA Power создание дата-центра на основе зеленой энергии Азербайджан рассматривает возможность создания дата-центра, работающего на зеленой энергии, совместно с саудовской компанией ACWA Power.
Энергетика
3 июня 2025 г. 14:13
Азербайджан обсудил с ACWA Power создание дата-центра на основе зеленой энергии

Азербайджан рассматривает возможность создания дата-центра, работающего на зеленой энергии, совместно с саудовской компанией ACWA Power.

Как сообщает Report, об этом написал министр энергетики Парвиз Шахбазов на своей странице в социальной сети X.

Министр отметил, что в рамках Бакинского энергетического форума состоялась продуктивная встреча с учредителем и председателем Совета директоров ACWA Power Мухаммадом Абунайяном.

"Мы обсудили вопросы сотрудничества по проекту Ветряной электростанции (ВЭС) "Хызы-Абшерон" мощностью 240 МВт, которая будет введена в эксплуатацию в этом году, а также по проекту интегрированной системы ветровой энергии и аккумуляторного хранения энергии мощностью 200 МВт на суше и 3,5 ГВт в море", - сообщил Шахбазов.

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Версия на английском языке Azerbaijan, ACWA Power evaluate building of green data center
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan “ACWA Power” ilə “yaşıl enerji” əsasında data mərkəzinin qurulmasını müzakirə edib

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