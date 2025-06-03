Азербайджан обсудил с ACWA Power создание дата-центра на основе зеленой энергии

Азербайджан рассматривает возможность создания дата-центра, работающего на зеленой энергии, совместно с саудовской компанией ACWA Power.

Азербайджан рассматривает возможность создания дата-центра, работающего на зеленой энергии, совместно с саудовской компанией ACWA Power.

Как сообщает Report, об этом написал министр энергетики Парвиз Шахбазов на своей странице в социальной сети X.

Министр отметил, что в рамках Бакинского энергетического форума состоялась продуктивная встреча с учредителем и председателем Совета директоров ACWA Power Мухаммадом Абунайяном.

"Мы обсудили вопросы сотрудничества по проекту Ветряной электростанции (ВЭС) "Хызы-Абшерон" мощностью 240 МВт, которая будет введена в эксплуатацию в этом году, а также по проекту интегрированной системы ветровой энергии и аккумуляторного хранения энергии мощностью 200 МВт на суше и 3,5 ГВт в море", - сообщил Шахбазов.