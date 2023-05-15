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Азербайджан обсудил перспективные направления сотрудничества с ОПЕК

Азербайджан обсудил перспективные направления сотрудничества с ОПЕК Азербайджан и Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) обсудили расширение сотрудничества для восстановления и реконструкции освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.
Энергетика
15 мая 2023 г. 19:14
Азербайджан обсудил перспективные направления сотрудничества с ОПЕК

Азербайджан и Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) обсудили расширение сотрудничества для восстановления и реконструкции освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

Как сообщает Report, вопросы обсуждались на встрече первого заместителя министра экономики Азербайджана Эльнура Алиева с генеральным директором Международного фонда развития ОПЕК Абдулхамидом Аль-Халифой в рамках 48-го ежегодного собрания Исламского банка развития в Джидде.

В ходе встречи была дана информация о национальных приоритетах социально-экономического развития Азербайджана до 2030 года и отмечена заинтересованность нашей страны в сотрудничестве с международными финансовыми институтами в рамках поставленных целей, была подчеркнута необходимость расширения связей в направлении развития приоритетных отраслей.

Стороны обсудили потенциал транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг и роль нашей страны в качестве транспортного хаба, а также проекты в области возобновляемых источников энергии и поддержка МСП

На встрече с целью развития двустороннего сотрудничества высокопоставленная делегация фонда была приглашена с официальным визитом в нашу страну.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan OPEC-lə perspektiv əməkdaşlıq istiqamətlərini müzakirə edib

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