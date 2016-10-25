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    Азербайджан обнародовал список стран, в которые экспортирует нефть

    Экспортные операции охватывают страны Европы и Средиземноморского региона, а также Азии и Северной Америки

    Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ В январе-сентябре этого года Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) экспортировала на мировой рынок 15,1 млн. тонн азербайджанской сырой нефти.

    Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, экспортные операции охватывают страны Европы и Средиземноморского региона, а также Азии и Северной Америки.

    Отметим, что основная часть экспортируемой нефти поставлялась в Италию (24%), Тайвань (13%), Францию (9%), Германию (8%), Израиль (7%) и Индию (6%). “Среди других направлений экспорта следует выделить Португалию, Чехию, Тунис, Индонезию, Хорватию, Испанию, Таиланд, Китай, США, Австрию", - заявили в компании.

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