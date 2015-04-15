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    Азербайджан не продаст свою долю в TANAP

    Вице-президент SOCAR Сулейман Гасымов: Доля SOCAR в TANAP не может быть ниже 51%

    Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) не намерена продавать часть своего долевого участия в Трансанатолийском трубопроводе (TANAP).

    Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент SOCAR по экономическим вопросам Сулейман Гасымов: "SOCAR не намерена продавать свою долю в TANAP. Переговоры в связи с этим также не ведутся".

    С.Гасымов напомнил, что доля Госнефтекомпании в проекте TANAP составляет 58% и, согласно соответствующим межгосударственным соглашениям, эта доля не может быть ниже 51%: "Если Турция хочет продать свою долю в TANAP, это их личное дело".

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