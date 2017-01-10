Азербайджан не приглашен на заседание ОПЕК в Вене

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Министерство энергетики Азербайджана не получило приглашение на заседание мониторингового комитета ОПЕК по ограничению добычи, которое ожидается 21-22 января в Вене.

Как сообщает Report, среди стран, не входящих в картель, приглашение на мероприятие получило министерство энергетики России.

В пресс-службе министерства энергетики Азербайджана сообщили Report, что Россия является одним из основных инициаторов создания комитета, поэтому приглашение этой страны на венское заседание закономерно.