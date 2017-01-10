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    Азербайджан не приглашен на заседание ОПЕК в Вене

    Единственной страной вне ОПЕК, получившей приглашение на мероприятие, стала Россия

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Министерство энергетики Азербайджана не получило приглашение на заседание мониторингового комитета ОПЕК по ограничению добычи, которое ожидается 21-22 января в Вене.

    Как сообщает Report, среди стран, не входящих в картель, приглашение на мероприятие получило министерство энергетики России.

    В пресс-службе министерства энергетики Азербайджана сообщили Report, что Россия является одним из основных инициаторов создания комитета, поэтому приглашение этой страны на венское заседание закономерно. 

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