Азербайджан назвал главные вызов многомиллиардных энергопроектов

Главными вызовами многомиллиардных энергетических проектов в Азербайджане являются капитальные затраты и эффективность цепочек поставок.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра энергетики Азербайджана Орхан Зейналов в ходе первого Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF 2025).

По его словам, успешная реализация как традиционных, так и "зеленых" энергетических инициатив напрямую зависит от надежных транзитных маршрутов, региональной интеграции и предсказуемой инвестиционной среды.

Замминистра отметил, что на сегодняшний день Азербайджан реализует несколько крупных энергетических проектов как внутри страны, так и в рамках трансграничного сотрудничества. Это включает традиционную энергетику с международными партнерами, а также активно развивающуюся "зеленую энергетику"

"Мы начинаем важное направление - проекты трансграничной межсвязи в регионе. Центральная Азия, Азербайджан, Каспийское и Черное моря, европейский коридор, "зеленый энергетический коридор", линии Азербайджан–Грузия, Турция–Болгария и Восточно-Западный коридор - все эти соединительные линии в будущем могут дополнять друг друга", - сказал О. Зейналов.

Он подчеркнул, что две ключевые проблемы многомиллиардных проектов - это капитальные затраты и вопросы цепочек поставок. "Если возникает задержка в цепочке поставок, весь проект может быть отложен. Для критически важных инициатив, таких как подводные кабели, количество поставщиков технологий ограничено. Надежные транзитные маршруты повышают конкурентоспособность региона и снижают CAPEX".

О. Зейналов подчеркнул, что снижение транспортных расходов и сокращение времени на перевозку напрямую влияют на эффективность проектов. "Когда расходы на транспортировку минимальны, CAPEX снижается, что всегда положительно сказывается на реализации проектов", - добавил он.

Замминистра также обратил внимание на историческую роль Азербайджана в энергетике. "Мы - одна из старейших энергетических стран мира. Добыча нефти началась здесь еще в середине XIX века, раньше, чем в Пенсильвании. Сегодня этот богатый опыт помогает нам эффективно проводить переход к "зеленой энергетике", - сказал О. Зейналов.

При этом он отметил, что привлекательность региона как инвестиционной площадки напрямую связана с обеспечением долгосрочной стабильности. "Когда установятся мир и процветание, а также гарантии предсказуемости и прозрачности, все ключевые игроки - инвесторы, покупатели, логистические операторы и другие участники - будут заинтересованы в присутствии в регионе", - добавил замминистра.