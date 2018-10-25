Азербайджан нарастит производство бензина в следующем году

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ В следующем году в Азербайджане прогнозируется производство 1 310,7 тыс. тонн бензина, что на 1,5% больше прогноза на 2018 год.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пакет госбюджета на 2019 год.

По данным, 1 186,2 тыс. тонн бензина прогнозируется производить в 2020 году, 1 424,1 тыс. тонн - в 2021 году и 1 443,8 тыс. тонн - в 2022 году.

Следует отметить, что, по прогнозам, в 2018 году в стране будет произведено 1 291,3 тыс. тонн автобензина.