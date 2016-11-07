Азербайджан нарастил экспорт нефти по BTC

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ В октябре 2016 года по основному экспортному трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) транспортировано 2 360 330 тонн азербайджанской нефти. Как сообщает Report, это на 6% меньше показателя за октябрь прошлого года.

За январь-октябрь текущего года по данному трубопроводу транспортировано 24 403 652 тонны нефти. Это означает рост в годовом исчислении на 1,2%.

В целом, с момента сдачи в эксплуатацию трубопровода (2006 год) по 1 ноября 2016 года в BTC закачана 317 079 041 тонна нефти.

Помимо этого, в октябре этого года по трубопроводу BTC транспортировано 263 869 тонн туркменской нефти.