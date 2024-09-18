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Азербайджан до 2030 года планирует ввести 7 ГВт мощностей в сфере зеленой энергетики

Азербайджан до 2030 года планирует ввести 7 ГВт мощностей в сфере зеленой энергетики Азербайджан планирует до 2030 года ввести в эксплуатацию 7 гигаватт (ГВт) производственных мощностей в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
Энергетика
18 сентября 2024 г. 10:54
Азербайджан до 2030 года планирует ввести 7 ГВт мощностей в сфере зеленой энергетики

Азербайджан планирует до 2030 года ввести в эксплуатацию 7 ГВт производственных мощностей в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Как передает Report, об этом заявил заместитель министра энергетики Азербайджана Орхан Зейналов на Caspian Energy Forum, который проходит сегодня в Баку.

"Из них мощности в 2 ГВт будут рассчитаны на обеспечение внутреннего рынка, 4 ГВт – на экспорт по коридору "зеленой" энергии Азербайджан – Грузия – Европа через Черное море, и 1 ГВт планируем направить на экспорт по коридору через Нахчыванскую Автономную Республику в Турцию и Европу", - сказал он.

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