Азербайджан начал поставки природного газа в Румынию

Согласно подписанному 16 декабря прошлого года контракту между SOCAR и румынской компанией Romgaz S. A., с 1 января Румыния начала закупать азербайджанский газ.

Согласно подписанному 16 декабря прошлого года контракту между SOCAR и румынской компанией Romgaz S. A., с 1 января Румыния начала закупать азербайджанский газ.

Как сообщает Report, контракт предусматривает плановую транспортировку природного газа по интерконнектору Греция - Болгария от точки выхода Комотини (Греция) Трансадриатического трубопровода (TAP), являющегося сегментом Южного газового коридора.

Контракт на поставку азербайджанского газа в Румынию предусматривает закачку 300 миллионов кубометров голубого топлива до 1 апреля.