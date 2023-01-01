О нас

Азербайджан начал поставки природного газа в Румынию

Азербайджан начал поставки природного газа в Румынию Согласно подписанному 16 декабря прошлого года контракту между SOCAR и румынской компанией Romgaz S. A., с 1 января Румыния начала закупать азербайджанский газ.
Энергетика
1 января 2023 г. 17:05
Азербайджан начал поставки природного газа в Румынию

Согласно подписанному 16 декабря прошлого года контракту между SOCAR и румынской компанией Romgaz S. A., с 1 января Румыния начала закупать азербайджанский газ.

Как сообщает Report, контракт предусматривает плановую транспортировку природного газа по интерконнектору Греция - Болгария от точки выхода Комотини (Греция) Трансадриатического трубопровода (TAP), являющегося сегментом Южного газового коридора.

Контракт на поставку азербайджанского газа в Румынию предусматривает закачку 300 миллионов кубометров голубого топлива до 1 апреля.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Rumıniyaya qaz nəqlinə başlayıb

Самое читаемое

СМИ: Турция перестала выдавать туристические ВНЖ гражданам РФ
СМИ: Турция перестала выдавать туристические ВНЖ гражданам РФ
28 декабря 2022 г. 00:36
Президент Молдовы заявила о прекращении всех отношений с руководством РФ
Президент Молдовы заявила о прекращении всех отношений с руководством РФ
30 декабря 2022 г. 00:33
Пеле скончался
Пеле скончался
29 декабря 2022 г. 23:00
Starlink начинает свою деятельность в Азербайджане
Starlink начинает свою деятельность в Азербайджане
30 декабря 2022 г. 17:19
Президент Азербайджана принял участие в заседании глав государств СНГ в Петербурге
ФотоПрезидент Азербайджана принял участие в заседании глав государств СНГ в Петербурге
26 декабря 2022 г. 21:37
Производитель БПЛА Байрактар приступает к деятельности в Азербайджане
Производитель БПЛА "Байрактар" приступает к деятельности в Азербайджане
26 декабря 2022 г. 13:08
В Баку на кругу 20 января будет ограничено движение транспорта
В Баку на кругу "20 января" будет ограничено движение транспорта
29 декабря 2022 г. 09:58
Россия обстреляла родильное отделение херсонской больницы
Россия обстреляла родильное отделение херсонской больницы
28 декабря 2022 г. 00:16
В Азербайджане дан старт разработке стратегии цифровой экономики
В Азербайджане дан старт разработке стратегии цифровой экономики
26 декабря 2022 г. 12:20
В Баку уволены директора 30 школ
В Баку уволены директора 30 школ
26 декабря 2022 г. 14:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi