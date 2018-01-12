Азербайджан на сегодняшний день продал 251 млн тонн прибыльной нефти

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ С начала разработки (1997 год) с месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспия добыто 445,4 млн тонн нефти и 140,5 млрд кубометров газа.

Как передает Report, об этом сообщил первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Хошбахт Юсифзаде в интервью АЗЕРТАДЖ.

“Участники проекта "Азери-Чираг-Гюнешли" вот уже 19 лет получают доходы от прибыльной нефти. По состоянию на 1 января 2018 года на мировом рынке продано 250,7 млн тонн азербайджанской прибыльной нефти, что равно 55% общей добычи с АЧГ", - сказал Х.Юсифзаде.

По его словам, на 1 января 2018 года на мировой рынок экспортировано 466,7 млн тонн азербайджанской нефти, из которых на долю трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) пришлось 350 млн тонн.