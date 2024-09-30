Азербайджан на COP29 представит первичное ТЭО проекта "зеленого" энергетического коридора в Европу

11:59

Первичное технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта зеленого энергетического коридора Каспий-Черное море-Европа будет представлено на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в ноябре текущего года в Баку.

Как сообщает Report, об этом сказал министр энергетики Пярвиз Шахбазов в понедельник на Бакинской неделе климатических действий.

По его словам, кроме этого, планируется подписание межправительственного соглашения между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном о стратегическом сотрудничестве в области развития и передачи "зеленой энергии": "Эти коридоры, создавая региональные и межконтинентальные связи, окажут положительное влияние на безопасность поставок и переход к чистой энергии”.

Шахбазов отметил, что сегодня Азербайджан, как страна-председатель COP29, выступает автором инициатив, поддерживающих глобальный энергопереход: "Три из 14 инициатив - зоны и коридоры "зеленой" энергии, глобальные хранилища энергии, водородная декларация - нацелены на поддержку решения вызовов для достижения "чистого нуля" в мире в энергетическом аспекте и ускорение энергоперехода. Мы верим, что эти инициативы внесут свой вклад в реализацию поставленных целей не только в рамках COP29, но и в глобальном масштабе на ближайшие десятилетия".