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Азербайджан на COP29 представит первичное ТЭО проекта "зеленого" энергетического коридора в Европу

Азербайджан на COP29 представит первичное ТЭО проекта "зеленого" энергетического коридора в Европу 11:59
Энергетика
30 сентября 2024 г. 12:25
Азербайджан на COP29 представит первичное ТЭО проекта зеленого энергетического коридора в Европу

Первичное технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта зеленого энергетического коридора Каспий-Черное море-Европа будет представлено на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в ноябре текущего года в Баку.

Как сообщает Report, об этом сказал министр энергетики Пярвиз Шахбазов в понедельник на Бакинской неделе климатических действий.

По его словам, кроме этого, планируется подписание межправительственного соглашения между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном о стратегическом сотрудничестве в области развития и передачи "зеленой энергии": "Эти коридоры, создавая региональные и межконтинентальные связи, окажут положительное влияние на безопасность поставок и переход к чистой энергии”.

Шахбазов отметил, что сегодня Азербайджан, как страна-председатель COP29, выступает автором инициатив, поддерживающих глобальный энергопереход: "Три из 14 инициатив - зоны и коридоры "зеленой" энергии, глобальные хранилища энергии, водородная декларация - нацелены на поддержку решения вызовов для достижения "чистого нуля" в мире в энергетическом аспекте и ускорение энергоперехода. Мы верим, что эти инициативы внесут свой вклад в реализацию поставленных целей не только в рамках COP29, но и в глобальном масштабе на ближайшие десятилетия".

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Версия на азербайджанском языке Nazir: “Xəzər-Qara dəniz-Avropa dəhlizlərinin texniki iqtisadi əsaslandırılması COP29-da açıqlanacaq”

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