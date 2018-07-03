Азербайджан может прекратить импорт электроэнергии из России через несколько часов

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Два энергоблока ТЭЦ "Азербайджан" в Мингячевире уже введены в эксплуатацию.

Об этом сообщил Report глава пресс-службы ОАО "Азерэнержи" Яхья Бабанлы.

По его словам, в итоге, подача электроэнергии на территории страны возобновлена на 94-96%.

"Сразу же после аварии мы начали работать параллельно с российской электрической сетью. До 21:00 будут введены в строй еще 2 энергоблока ТЭЦ "Азербайджан". Тем самым количество действующих блоков увеличится до 4, а энергоснабжение на территории страны достигнет 100%. После запуска 3-го и 4-го блоков, скорее всего, импорт электроэнергии из России прекратится", - сказал он.